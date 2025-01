Lazio, come procede la stagione di Cancellieri al Parma? I numeri

TUTTOmercatoWEB.com

C'è un'altra Lazio oltre a quella di Baroni e riguarda quella dei tesserati in prestito. Come ogni stagione sono diversi i calciatori andati a cercare fortuna in altre squadre, all'estero, in Serie B o anche in Serie A, e in quest'ultima competizione troviamo Matteo Cancellieri. L'attaccante classe 2002 arrivato alla Lazio nell'estate 2022 in prestito con obbligo di riscatto, dopo 30 presenze in biancoceleste è stato girato prima all'Empoli nella scorsa stagione e poi al Parma in quella attuale. Cancellieri è arrivato in terra emiliana con un prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto a poco meno di 9 e finora ha registrato 16 presenze in gialloblù siglando 2 reti: la prima a fine agosto che ha portato al successo contro il Milan, la seconda nella sconfitta contro l'Atalanta.