Lazio, come sta Acerbi: domani altri esami

Francesco Acerbi ha rallentato il suo recupero, è fermo dalla sfida con l’Empoli per una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra. In quel caso si è trattato di una ricaduta dopo l’infortunio a Venezia prima di Natale. Il difensore della Lazio, nella giornata di domani, effettuerà nuovi controlli strumentali per capire se il muscolo sia in fase di miglioramento. Come riporta la rassegna di Radiosei, va considerato out di certo con il Milan in Coppa Italia e per la sfida al Bologna. Proverà a tornare in campo per l’Europa League: trasferta con il Porto giovedì 17 febbraio.