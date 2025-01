Lazio, con Dia e Castellanos sei da Champions: il dato che esalta la coppia

TUTTOmercatoWEB.com

Coppia di campioni, coppa dei campioni. Dia e Castellanos sono l'arma in più di questa Lazio e proprio grazie a loro può sognare quel salto inaspettato a inizio stagione: la Champions League. È ancora presto per parlarne, la squadra di Baroni è in lotta, ma i numeri parlano chiaro. Come riportato da TMW, sono le 13 reti segnate fino a questo momento da Dia e Castellanos, e con entrambi in campo insieme dal primo minuto la Lazio ha ottenuto 25 punti in 10 partite, una media che gli permetterebbe di tenere addirittura il passo del Napoli capolista. Al contrario, con solo uno dei due in campo da titolare il rendimento crolla a 14 punti in 11 giornate, media da zone calde della classifica.