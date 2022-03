Lazio, con Strakosha si alza il muro: i numeri del portiere

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha blindato la sua difesa. Nelle ultime 7 partite quella biancoceleste è la migliore della Serie A con 3 gol subiti. Allargando l'analisi al periodo in cui Strakosha è diventato titolare (da Sampdoria - Lazio del 5 dicembre 2021), i numeri dimostrano un cambio di passo sotto tutti i punti di vista. In 13 sfide sono 5 i clean sheet (tutti concentrati nelle ultime 7) e 13 i gol subiti, per una media di 1 rete a partita. Soltanto in 4 match (contro Sassuolo, Empoli, Inter e Napoli) il portiere albanese ha subito più di un gol, solo 1 volta nelle ultime 7. Considerando le statistiche di squadra, in questo arco di tempo la Lazio ha raccolto 24 punti (1,85 di media), con 28 reti fatte e 13 subite (differenza di +15, che coincide con il dato complessivo in tutto il campionato).