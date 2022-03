Lazio, la retroguardia di Sarri fa progressi: miglior difesa nelle ultime sette

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio di Sarri sta facendo grandissimi passi in avanti. L'ennesima dimostrazione è arrivata sabato a Cagliari. Grande prestazione degli uomini del Comandante che, dopo una settimana completa di lavoro a Formello, si impongono sotto tutti i punti di vista. Tantissima mole di gioco in fase offensiva ma anche prova solida in difesa. La retroguardia biancoceleste, ormai da diverse giornate, ha fatto decisamente progressi. Come riporta Lazio Page, la squadra capitolina è la miglior difesa se si prendono in considerazione le ultime sette di campionato con soli tre gol subiti, meglio di Juventus e Napoli (4), Atalanta (5), Inter, Milan e Roma (6). I biancocelesti devono ripartire proprio da questi numeri.