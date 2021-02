Lazio, Condò: "Musacchio non è pronto. Perché non giocare con la difesa a 4?"

La difesa è in questo momento il punto dolente in casa Lazio. Durante il pre partita di Bologna - Lazio negli studi di Sky Paolo Condò ha detto la sua, soffermandosi poi anche sul centrocampo biancoceleste: "Fuori dal trio titolare non ci sono giocatori adeguati nella difesa della Lazio. Appena ne manca uno c’è una gamba zoppa del tavolino, in questo momento addirittura due. Musacchio? La partita contro il Bayern ha dimostrato che non è pronto, deve riprendersi. Non sarebbe un’idea giocare a 4 e rinforzare il centrocampo? A livello di undici la Lazio è molto forte, in difesa c’è un buco nelle riserve. Luis Alberto si è diviso i compiti con Milinkovic-Savic, è un giocatore che mi fa impazzire. L’ho visto più presente in zona gol, ha più voglia di segnare".