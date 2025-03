Lazio, confermata una squalifica: le decisioni del giudice sportivo

La ventinovesima giornata di Serie A si è conclusa domenica col big match tra Atalanta e Inter e, come di consueto, il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni in merito. In casa Lazio, impegnata al Dall'Ara col Bologna, è stata confermata la squalifica per Vecino in seguito all'ammonizione rimediata "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Il centrocampista era diffidato e dunque, sarà costretto a saltare la partita col Torino al rientro dalla sosta per le Nazionali. Inoltre, è stato messo a referto anche il giallo per Mario Gila e Romagnoli "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".

