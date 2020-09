Lazio, confermato il piano per Muriqi: domani il viaggio per Roma in aereo privato

RASSEGNA STAMPA - Ora c'è anche la data. Domani mattina, intorno alle ore 10, Vedat Muriqi salirà su un aereo, probabilmente privato, dall'Aeroporto Ataturk di Istanbul e, dopo un viaggio di due ore e quaranta, approderà nella Capitale per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Si tratta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, di un orario ufficioso, indiscrezioni riportate dai media turchi, ma che coincidono perfettamente con quelle rimbalzate in Italia nella serata di giovedì. Lunedì mattina sarà, con tutta probabilità, tempo di visite mediche nella clinica Paideia. A seguire la firma del contratto, fondamentale anche per il rilascio del visto in Turchia. La Lazio non ha avuto fretta di concludere l'operazione. D'altronde, il giocatore ha lamentato un problema muscolare alla gamba sinistra che non gli ha consentito neanche di prendere parte agli impegni con il Kosovo. Seppur fosse arrivato prima a Roma, non avrebbe comunque potuto lavorare con i compagni. Una volta entrato nel Training Center di Formello, quindi, lo staff di Simone Inzaghi valuterà le sue condizioni fisiche. Difficile che sia pronto già per il debutto in campionato dal 26 settembre, più probabile che se ne possa riparlare per la sfida successiva contro l'Atalanta.

UNA NUOVA FRECCIA - Muriqi non vede l'ora di sposare il progetto biancoceleste, ha dato da tempo la sua parola al ds Tare. Sarà una nuova freccia nell'arco di Simone Inzaghi, cercherà di continuare il percorso di crescita avviato in Turchia, misurandosi in un nuovo campionato. Un centravanti di quasi due metri che aiuterà Ciro Immobile a non avere addosso tutte le attenzioni dei difensori avversari. Nei giorni di chiusura dell'operazione si sarebbe fatto avanti anche il Psg per un sondaggio, l'attaccante non avrebbe ascoltato altre proposte. Muriqi vuole giocare in Serie A, nella Lazio. La attente da tempo, adesso non vede l'ora di iniziare.

