Lazio, confusione e debacle: contro il Lecce per rialzare la testa

Non sarà una passeggiata assorbire in fretta la debacle casalinga nel posticipo di lunedì per la squadra biancoceleste, protagonista di una buonissima prima parte di gara, ma poi, di fatto, mercé dell’Inter per il resto della contesa. Una serata no per i ragazzi di Marco Baroni, protagonisti però finora di un percorso stagionale probabilmente al di sopra delle più rosee aspettative.

In Serie A la compagine capitolina è pur sempre quarta (insieme alla Fiorentina) e quindi in piena zona Champions League, mentre in Europa League marcia decisa e veloce verso la seconda fase, guida la graduatoria insieme all’Athletic Bilbao ed ha moltissime probabilità di agguantare gli Ottavi senza dover passare per i temuti play off.

Ci sarà tempo per pensare al cammino europeo (la prossima sfida è Lazio-Real Sociedad di giovedì 23 gennaio 2025), così da potersi concentrare sul massimo campionato, dove c’è da vendicare la caduta fragorosa contro i neroazzurri. Sul cammino di Zaccagni e soci c’è peraltro il Lecce, un ostacolo ‘morbido’ solo sulla carta perché al ‘Via del Mare’ non è mai così scontato portare via punti pesanti, però le quote sulle partite serie A sono piuttosto sbilanciate verso l’impresa biancoceleste: il 2 è a 1.74 contro il 4.80 del segno 1, mentre l’X si attesta al momento a 3.60.

Riprendere la strada maestra per i biancocelesti è fondamentale, pur se, invero, neppure così scontato, perché lontano dall’Olimpico Baroni e i suoi ragazzi hanno fatto si diverse impresa (l’ultima proprio in casa dell’allora capolista Napoli), ma hanno perso in quattro circostanze. In più, a rendere ancor più complicata la trasferta in Salento, ci sono le ultime tre sconfitte di fila che mettono in qualche modo ‘paura’, nel contesto di un bilancio complessivo piuttosto equilibrato: 8 vittorie a 7 per il Lecce e 2 soli pareggi nei 17 precedenti.

Di sicuro quindi in Puglia servirà una Lazio con un atteggiamento diverso, sia per dimenticare al più presto lo scivolone che per riscrivere una storia che in Salento ultimamente è stata piuttosto buia!