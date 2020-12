Lazio, contro il Benevento per la prima volta arriva il vantaggio ma non la vittoria finale

Servivano tre punti per smuovere la classifica, ne è arrivato solo uno dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento. La Lazio è chiamata a fare l'ultimo sforzo contro due big: Napoli e Milan. Intanto una importante statistica la riporta Lazio Page: il totale delle vittorie in campionato dei biancocelesti è cinque e tutte sono arrivate dopo che la squadra era passata in vantaggio. Benevento - Lazio è quindi la prima gara in cui la squadra di Inzaghi non ha portato a casa la vittoria dopo aver segnato.

