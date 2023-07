Lazio, controlli medici in Paideia per due calciatori: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Il ritiro di Auronzo di Cadore ha portato con se qualche problema fisico. Non appena hanno fatto rientro a Roma, Danilo Cataldi ed Elseid Hysaj si sono recati in Paideia per sottoporsi ad alcuni controlli medici. Il centrocampista durante l'amichevole contro l'NK Bravo si è fermato nel corso del primo tempo per un risentimento muscolare alla gamba destra. Nelle sessioni di allenamento successive non si è più rivisto in campo e solo da lunedì, quando la squadra tornerà in campo a Formello, saranno più chiare le sue condizioni. L'impressione, comunque, è che si sia fermato in tempo, scongiurando problemi più gravi. Per quanto riguarda il terzino, invece, l'infiammazione al tendine d'achille riscontrata contro la Triestina lo ha costretto a restare out fino a ieri, quando al termine della seduta ha svolto un lavoro differenziato in scarpe da ginnastica. La loro presenza, in vista dell'amichevole del 3 agosto contro l'Aston Villa, sarà da valutare nelle prossime ore.