Lazio, convegno "What's New In Football Medicine": il comunicato - FOTO

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Appena iniziata la sosta per le nazionali, la Lazio si rende protagonista per iniziative extra-campo. La società biancoceleste, infatti, è promotrice della terza edizione del convegno "What's New In Football Medicine". Il club ha pubblicato un contenuto social raffigurante l'evento e ha diramato un comunicato sullo stesso:

"La Società, presso l’S.S. Lazio Training Center di Formello, nella giornata di lunedì 7 ottobre 2024 ha ospitato 132 persone tra specialisti, studenti ed uditori con il Focus del discorso dedicato alla prevenzione e riabilitazione.

Un appuntamento, quello del "What`s New in Football Medicine, che si rinnova da tre anni, con la S.S. Lazio promotrice del Convegno, grazie al Presidente Sen. Claudio Lotito e al Coordinatore dello staff sanitario biancoceleste Prof. Fabio Rodia. Nella sala stampa del Centro Sportivo gli ospiti hanno avuto modo di confrontarsi sulle tematiche del percorso post-infortunio e di recarsi nell’area del Lazio Lab per osservare da vicino i macchinari all’avanguardia utilizzati per il percorso di riabilitazione.

Una gestione attenta del processo riabilitativo non solo accelera il recupero, ma riduce il rischio di ricadute, garantendo così la continuità delle prestazioni sportive.

L’evento mira a favorire la condivisione di competenze e a diffondere le ultime innovazioni nel campo della riabilitazione sportiva, contribuendo alla crescita professionale e alla tutela del benessere degli atleti.

A chiusura della giornata la cena di gala tenutasi allo Stadio Olimpico di Roma.

Il Convegno è successivamente proseguito nella giornata di martedì 8 ottobre 2024 presso lo Stadio Olimpico di Roma con varie tavole rotonde che hanno visto molti illustri specialisti confrontarsi su vari aspetti della prevenzione e riabilitazione".