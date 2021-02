Lazio, Corino: “Peccato per la gara con il Bayern, ma ora testa al campionato”

Il Bayern Monaco ha sconfitto la Lazio all'Olimpico, un'armata irresistibile per gli uomini di Inzaghi. Ai microfoni di TMW ha commentato il match Corino: "Ci sono stati troppi errori col Bayern e i tedeschi ne hanno approfittato. Non è la Lazio che vediamo nel nostro campionato, non puoi concedere quelle occasioni. Peccato, davvero. Ora bisogna resettare subito e pensare al campionato. Il prossimo avversario è il Bologna che è pericoloso e ben allenato. Ma se si gioca da Lazio si può far risultato. La prossima stagione? Non farei partire nessuno perchè i giocatori sono tutti importanti e giocano insieme da anni. Rinforzerei la difesa: in 10 anni siamo riusciti a prendere un difensore di spessore come Acerbi mentre gli altri non si sono espressi al massimo delle loro potenzialità e non si sono dimostrati all'altezza".