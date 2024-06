Lazio, Corino: "Tudor? Un grosso problema. Non vorrei che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex biancoceleste Luigi Corino ha parlato della situazione tra Tudor e la Lazio, allargando il discorso anche a quanto accaduto con Daichi Kamada:

"Secondo me è un problema grosso quello tra Tudor e la Lazio e sembra di ripartire come lo scorso anno con un allenatore poco convinto. Non mi piacciono i compromessi perché nel calcio non esistono perché non funzionano. Accontentarsi non è una strada percorribile nel calcio e sappiamo bene con Sarri com’è finita. A me non sta bene questa situazione e voglio capire bene dove andiamo a parare. Chi rimane alla Lazio non deve farlo poco convinto. O è convinto o è meglio vada via. Chiunque esso sia. Al di là del discorso degli attaccanti, Tudor aveva fatto una dichiarazione netta su Kamada, una sorta di condizione sulla sua permanenza. Ha detto più volte che avrebbe voluto 10 Kamada. Alla fine Kamada è andato via. Ciro Immobile per me andrà bene il prossimo anno e tornerà ai suoi livelli. Certo, serve un altro attaccante forte, ma la Lazio ha il potere di prenderlo? Io mi aspetto che le situazioni si mettano sul tavolo e ci si confronti con Tudor. Ripeto, non vorrei compromessi: o si è convinti da entrambe le parti o si deve interrompere la collaborazione. Non vorrei un Sarri bis".