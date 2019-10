Anche Bernardo Corradi, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato di Caicedo e dell'ottimo lavoro fatto da mister Inzaghi per il suo rinnovo: "Mi hanno colpito le dichiarazioni di Caicedo su Inzaghi in conferenza stampa. Ci fanno capire l'importanza dell'allenatore 2.0, come Simone, un tecnico riesce a motivare tutta la rosa".