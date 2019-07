Lazio, Correa: "Pronto e felice, si riparte!". E Romulo risponde...

Non vede l'ora di iniziare Joaquin Correa. Il ritiro della Lazio ad Auronzo è alle porte, questa settimana inizia il giro di visite mediche. E lui non aspettava altro: sabato scorso pubblicava le immagini dell'allenamento insieme alla sua Desrirée, oggi la fotografia che lo ritrae sorridente con una didascalia indicativa: "Carico. Pronto. Felice. E con il sorriso. Si riparte!". Arriva subito la risposta di Strakosha, più per la foto che per il messaggio: "Ah bello!", esclama il portiere. Si aggiunge anche Romulo, ormai ex biancoceleste: "Ma è troppo bello questo ragazzo. Mi mancherai papito! Un abbraccio grande".

