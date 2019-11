Lazio, Correa sempre più decisivo: 6 gol nelle ultime 7 da titolare

Joaquin Correa è l'arma in più della Lazio di quest'anno. L'attaccante argentino sembra aver raggiunto quella maturità necessaria per essere decisivo, ma soprattutto quella determinazione sotto porta che Inzaghi ricercava in lui da tempo. Basta dare un'occhiata ai numeri: nelle ultime sette partite in cui è partito da titolare, ha segnato sei volte: contro Atalanta, Fiorentina, Milan, Lecce e Cluj. Solo nelle sfide con Celtic e Sassuolo è rimasto a secco. Con un Correa così e con un Immobile in versione 'recordman', la Lazio può sognare in grande.

