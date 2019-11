Lazio, corso sulle manovre di rianimazione: il 4 dicembre appuntamento con la squadra di Inzaghi

Un appuntamento speciale a Formello in programma mercoledì 4 dicembre. Un corso di formazione rivolto a 60 persone tra giocatori, dirigenti, tecnici della Lazio e della squadra femminile. Su proposta del professor Ivo Pulcini e della Onlus "Un Cuore per tutti, tutti per un cuore", la società " Squicciarini Rescue srl” quale International Training Center dell'American Heart Association ha aderito alla possibilità di formare e certificare alle manovre di rianimazione cardiopolmonare adulto-pediatrico (con abilitazione all'uso del defibrillatore) i tesserati della Lazio per promuovere un messaggio di valore riguardo la protezione della vita. Ci saranno due sessioni all’interno del centro sportivo, quella mattutina rivolta alla Lazio Women (dalle 8.15 alle 13.15) e quella pomeridiana (dalle 14.30 alle 19.30) riservata agli uomini di Simone Inzaghi.



