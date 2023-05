Lazio - Cremonese, a che ora aprono i cancelli? La nota ufficiale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cresce l'attesa per l'ultima partita della Lazio all'Olimpico. Alle 18 è in programma la sfida con la Cremonese, ma i cancelli saranno aperti con largo anticipo, come confermato dalla società sul sito ufficiale: "Sarà un lungo pomeriggio da vivere tutti insieme allo Stadio Olimpico. Proprio per questo, l’apertura dei cancelli è stata fissata per le ore 15:30 al fine di consentire ai 60.000 spettatori di avere maggiore tempo a disposizione per riempire gli spalti. Dalle ore 17:00, infatti, si susseguiranno una lunga serie di eventi dentro e fuori il rettangolo verde per festeggiare tutti insieme il decennale della vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013, ma anche per avvicinarci alla sfida di campionato con la Cremonese".