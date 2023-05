Lazio-Cremonese, Chiara Nasti all'Olimpico: in tribuna per godersi la festa - VIDEO

Una domenica dalle mille emozioni quella che stanno vivendo oggi la Lazio e i propri tifosi all'Olimpico. Dai festeggiamenti per il decennale della Coppa Italia alla qualificazione in Champions, senza dimenticarsi dell'addio al calcio giocato di Radu. Non ha intenzione di rinunciare a questo spettacolo Chiara Nasti che, accompagnata dalla sorella Angela, prenderà posto in tribuna per sostenere Mattia Zaccagni e tutta la squadra.

