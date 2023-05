Lazio - Cremonese, dove vedere la partita in Tv e streaming

Dopo la vittoria conquistata in trasferta contro l’Udinese, la Lazio tornerà in campo domenica per affrontare la Cremonese. L’ultima sfida della stagione all’Olimpico, i biancocelesti avranno l’occasione di salutare i propri tifosi in una giornata che si preannuncia essere ricca di emozioni a prescindere dalla gara. Il fischio d’inizio è in programma alle 18, il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e potrà essere seguito in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

