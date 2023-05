Lazio-Cremonese, espulso Sarri: il mister non sarà in panchina a Empoli

TUTTOmercatoWEB.com

Esagera con le proteste nel finale Maurizio Sarri che rimedia il carellino rosso. Negli ultimi minuti di Lazio-Cremonese, il mister contesta platealmente la scelta dell'arbitro Giua di fischiare un presunto fallo di Felipe Anderson su Quagliata vicino alla linea laterale. Il direttore di gara vede la rabbia del Comandante e lo manda negli spogliatoi. Sarri non sarà in panchina per l'ultima giornata al Castellani contro l'Empoli.