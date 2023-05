Lazio-Cremonese, Sarr: “Ci tenevamo. Il terzo gol è colpa mia”

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine di Lazio-Cremonese, Fallou Sarr, portiere della squadra ospite, ha parlato a DAZN: "Ci tenevamo a portare a casa la partita. Siamo stati bravissimi nonostante un primo tempo difficile. Il terzo gol è responsabilità mia e mi dispiace aver messo in difficoltà la squadra. Ognuno sa quello che deve migliorare, il calcio è questo. Giocare in casa l’ultima sarà una bella emozione. La città ci ha sempre appoggiato. Adesso conta solo testa bassa e lavorare, le parole non contano nulla".

Il portiere senegalese ha poi ribadito alle telecamere di Sky Sport: "Un primo tempo strano, siamo andati subito in svantaggio, poi i ragazzi sono stati bravi a recuperarla. L'abbiamo tenuta viva fino alla fine, peccato che nell'ultimo angolo mi sono fatto sbilanciare in area e non sono riuscito ad andare pulito sulla palla. Mi dispiace per i compagni, meritavamo di portare a casa qualcosa in più. Quando giochi con una grande gli stimoli sono particolari. Questi stadi tirano fuori qualcosa che non sai neanche di avere".