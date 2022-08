Lazio, cresce l'entusiasmo per l'Inter: il dato sui biglietti venduti

Fonte: Fabrizio Parascani

La squadra di Sarri affronterà i nerazzurri venerdì 26 agosto alle 20:45 allo Stadio Olimpico. La Lazio vorrà dare seguito al buon inizio di campionato e per battere l'Inter dell'ex Inzaghi servirà il pubblico delle grandi occasioni. A tal proposito la vendita per la gara di venerdì procede a gonfie vele, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, al momento sono 17 mila i biglietti venduti. I tagliandi venduti sommati ai 24.971 abbonati portano il numero di spettatori già sopra i 40mila spettatori. Oggi è lunedì e c'è ancora tempo per far crescere questo numero e rendere lo Stadio Olimpico una bolgia di cuori biancocelesti per spingere Immobile e compagni a ripetere l'impresa dello scorso anno, quando le aquile si imposero per 3-1 sui nerazzurri.