Lazio, Criscitiello: "Volevano Lotito al gabbio, ma il caso tamponi è solo un bluff"

Il caso tamponi rimane in sospeso dopo il ricorso della Lazio. Ma le accuse contro il club si sono sgonfiate ancor prima che il caso iniziasse, con la Procura che non ha chiesto alcun punto di penalizzazione. Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.come, il direttore Michele Criscitiello è tornato sull'argomento: "Lotito non sta simpatico alla stampa, mi sembra un dato di fatto. Certamente anche a me non sta simpatico come Checco Zalone, però, bisogna scindere i conflitti di interessi, con le simpatie, le antipatie e la verità. La Lazio ha subìto una valanga di fango mediatico che non ha portato a nulla. Volevano la Lazio in B, forse per togliere un posto ad una delle retrocesse, volevano il -17, Lotito al gabbio e i medici radiati dall'Ordine. Invece il caso tamponi è risultato un bluff. Qualche mese a Lotito che non gli cambia nulla; non potrà andare in campo e negli spogliatoi per 7 mesi. Pensate voi se si strappa i capelli per questo. Ci dovremmo, però, porre delle domande perché un accanimento simile contro la Lazio, quando poi ha di fatto avuto ragione su quasi tutta la linea. La macchina del fango, a volte, parte troppo veloce ma quando deve fare marcia indietro non trova più il cambio. Pensate voi se un professionista come il Dottor Fabio Rodia si metta a fare magheggi per i tamponi della Lazio. Parliamo di un Dottore che è stato il primo con la sua equipe ad operare al CTO di Roma con il robot in una sala operatoria. Confondiamo la giustizia sportiva con quella ordinaria ma sono mondi diversi e soprattutto con una valenza diversa. La giustizia sportiva condanna per poi assolvere ma nel frattempo la macchina del fango miete vittime innocenti come i due dottori della Lazio che sono una eccellenza in ambito sanitario nazionale".