Lazio - Crotone, Milinkovic e Luis Alberto entrambi a segno: non accadeva da più di tre anni

Il primo tempo di Lazio - Crotone si chiude 2-1 per i padroni di casa. Apre le danze Milinkovic Savic che corregge un cross di Radu e porta in vantaggio i biancocelesti dopo 14 minuti. Il Crotone reagisce e trova il pareggio con Simy. Poi ci pensa Luis Alberto a mettere le cose a posto con un bel diagonale dal limite dell'area di rigore. Entrambe le mezzali di Inzaghi a segno. Il serbo e lo spagnolo non segnavano contemporaneamente in una gara della Lazio in Serie A da oltre 3 anni (Lazio-Chievo 5-2 del 21/1/2018). Solo un altro precedente in A (Atalanta-Lazio 3-3, 17/12/2017) e uno in Coppa Italia (Lazio-Novara 4-1, 12/1/2019).