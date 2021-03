Lazio - Crotone, Milinkovic indica la via: "Lottare con grinta per la vittoria... sempre!" - FOTO

A una manciata di minuti dal triplice fischio dell'arbitro Rapuano, che ha ufficializzato la vittoria della Lazio sul Crotone, è arrivato l'esultanza social di Sergej Milinkovic-Savic. Il 'Sergente', che ha siglato il primo gol del match, ha condiviso con i suoi seguaci di Instagram uno scatto della partita, per poi aggiungere: "Bisogna lottare per vittoria con grinta e forza. Questo è quello che dobbiamo fare sempre". Sull'atteggiamento della squadra nel prosieguo del campionato, il serbo ha le idee chiarissime e, con i tre punti in tasca, le ha rese pubbliche.

