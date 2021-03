Lazio, la società celebra Caicedo: "Conoscete le regole..." - FOTO

Ancora lui, è ancora zona Caicedo. Come spesso accaduto nella passata stagione, e anche in questa, a togliere le castagne dal fuoco alla Lazio ci pensa l'attaccante numero 20. Al minuto 84 ha insaccato la palla in rete e regalato la vittoria alla compagine di Inzaghi. Anche la società ha voluto celebrarlo con un post sui social: "Conosci le regole della zona Caicedo".

PAGELLE Lazio - Crotone: il Panterone morde nel finale, Luis Alberto ispirato

MOVIOLA - Lazio - Crotone, poche sbavature per Rapuano: l'analisi

TORNA ALLA HOME