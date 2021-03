Lazio - Crotone, Cucchi: "La risolve Caicedo, peccato non averlo avuto sempre..."

Al termine della vittoria della Lazio sul Crotone è tempo di analisi. Puntuale è arrivata quella di Riccardo Cucchi. La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', oltre che tifoso biancoceleste, ha condiviso la sua lettura su Twitter: "La risolve Caicedo. Peccato per la Lazio non averlo avuto sempre a disposizione, negli ultimi tempi, per problemi fisici. La sua forza in certe gare può fare la differenza. Per il resto 25 tiri, pochi quelli precisi, e squadra che domina ma sbaglia anche molto".

