Lazio, Cucchi: “Col Porto prova positiva. Napoli? Superiore ma occhio...”

Domenica alle 20:45 la Lazio ospiterà all’Olimpico il Napoli, sarà una gara importantissima per entrambe le squadre. In palio ci sono punti preziosi sia per i biancocelesti che hanno nel mirino la Champions sia per i partenopei che puntano allo scudetto. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il giornalista Riccardo Cucchi ha espresso in merito le sue sensazioni: “Sono due squadre con obiettivi diversi, il Napoli deve credere allo scudetto e la Lazio nella corsa Champions. Ora sono due squadre libere dagli impegni europei, sono convinto che il Napoli sia superiore ma occhio che la Lazio ha trovato una quadra nelle ultime settimane. Contro il Porto positiva la prova degli uomini di Sarri nonostante fossero superiori i portoghesi. Difficile giocare con una Lazio con questo entusiasmo”

