Lazio, Cucchi: "Giusto che la Procura approfondisca, ma non si tratta di illecito"

Ancora una volta, come la scorsa giornata contro il Bruges, Leiva, Immobile e Strakosha non sono partiti con la squadra a causa dei risultati dei tamponi alterati, nonostante siano potuti andare a Torino per giocare in campionato. Per cercare di capire meglio, la Procura Federale ha aperto un'inchiesta. Su Twitter, Riccardo Cucchi ha detto la sua: "Giusto che la Procura federale approfondisca. Non è ammissibile che un calciatore risulti positivo ai tamponi Uefa e negativo ai tamponi della SerieA. Sono diverse le tipologie di tamponi? E allora vanno equiparate. È necessaria la massima chiarezza e sicurezza". Poi, rispondendo ai followers, ha fermamente scritto: "Mi risulta che la Lazio abbia fatto le cose in regola. Mi domando se non sia il caso di equiparare le tipologie di tamponi... forse sì. Parlare di illecito è assolutamente fuori luogo".

