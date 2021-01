Lazio, Cucchi: "Manca un po' di brillantezza ma vittoria mai in discussione"

La Lazio vince la seconda partita consecutiva in campionato battendo il Parma per 2-0. Le reti di Luis Alberto e di Caicedo stendono i crociati e permettono alla squadra di Inzaghi di conquistare tre punti fondamentali in attesa del derby di venerdì. Queso il commento di Riccardo Cucchi al termine del match: "Vittoria mai in discussione per occasioni costruite. Ma in alcuni casi è mancata lucidità sotto porta. La manovra ha sempre però una sua logica concretezza. Manca un po' di brillantezza. Arriverà. Il Parma, tatticamente, l'aveva impostata bene in mezzo".

Lazio, ecco il regalo di compleanno: Luis Alberto e Caicedo affondano il Parma

Parma - Lazio, apre Luis Alberto, raddoppia Caicedo: l'esultanza delle 'wags' - FT

