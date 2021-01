Parma - Lazio, apre Luis Alberto, raddoppia Caicedo: l'esultanza delle 'wags' - FT

Anche le 'wags', al pari di ogni tifoso della Lazio, hanno esultato al gol di Luis Alberto e a quello di Caicedo contro il Parma. Sia la moglie del 'Mago' che quella di Esacalante, nei secondi immediatamente successivi alle due marcature, hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram alcuni scatti del match, aggiungendo: "Che gol, forza Lazio. Grandi!". I calciatori in campo, che giocano ormai da mesi in stadi vuoti, possono contare su un grande sostegno "virtuale". E le ladies biancocelesti sono in prima fila. Anche Lady Caicedo ha gioito sui social per il gol del suo Panterone che ha messo in ghiaccio il risultato con la sua solita zampata.

