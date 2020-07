Lazio, Cucchi: "Soddisfatto dei ragazzi, bello vedere i giovani. Su Conte dico..."

La Lazio ha perso contro la Juventus per 2-1, ma è ancora in netto vantaggio rispetto alle avversarie per il quarto posto: mancano almeno due punti alla squadra di Inzaghi per affermarsi tra le prime quattro del campionato.

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Riccardo Cucchi si è espresso così in merito: "A dire la verità sono uscito dai novanta minuti soddisfatto della prestazione dei ragazzi che hanno dato tutto. Anche sul piano fisico la squadra mi è sembrata migliorata. Nonostante le difficoltà, il temperamento è stato buono anche negli ultimi minuti in cui i biancocelesti hanno messo pressione alla squadra di Sarri. Fino al calcio di rigore i capitolini si erano comportati molto bene e con una buona impostazione tattica".

ESORDI - "E' bello vedere i giovani proiettati in Serie A con la maglia della Lazio ed hanno oglia di fare: uno sguardo verso il futuro. Dopo la gara di Torino i ragazzi vanno applauditi ancora di più. Immagino le loro preoccupazioni ma anche la loro gioia".

LA PARTITA - "Senza il rigore non so come sarebbe finita anche se fa rabbia prendere certi penalty. Col Var però certi falli si devono dare. Da osservatore davanti alla Tv, mi è sembrato che la Lazio avesse più gamba rispetto ai pluri campioni d'Italia. E' normale che, dopo lo stop, la condizione si trovi più in là nel tempo. Se così fosse, sarebbe una boccata di ottimismo per l'ambiente".

FUTURO - "Per il prossimo anno sono ottimista: vedremo come opererà tare sul mercato, ma sul piano psicologico questo è stato un anno importante perché ha fatto capire a tutti che si può osare essendo consapevoli dei proprio mezzi. Non è del tutto improbabile pensare di lottare per un traguardo così prestigioso. Anche le altre indubbiamente ci proveranno. Dei rinforzi sul mercato potrebbero essere decisivi".

RITIRO E NATIONS LEAGUE - "Mancini avrà tanti problemi da risolvere, dato che molti giocatori avranno pochissimo tempo per rifiatare. Questo accavallamento di date non favorisce una preparazione giusta, per quanto complicata. Pensando anche agli infortuni, un buon ritiro può ridurre i possibili stop durante la stagione. La Lazio è stata costretta, come tutti sia chiaro, a rinunciare ad alcuni giocatori per i tanti impegni ravvicinati".

MANCANZA DEL PUBBLICO - "La fantastica cavalcata non va dimenticata e soprattutto l'attaccamento alla maglia dimostrata: anche allo stadio si respirava un'aria magica. Il pubblico è mancato tanto, soprattutto se consideriamo le belle atmosfere che si vivevano all'Olimpico prima del lockdown. La squadra sentiva molto l'affetto del pubblico".

SFIDA FRA BOMBER - "La sfida tra Ronaldo ed Immobile è bella ed è stato bello anche il saluto finale dopo il match. Ieri sono stati i protagonisti firmando i gol. Hanno rispettato le aspettative degli appassionati. I due ricoprono anche ruoli differenti: Sarri fa fatica a convincere il portoghese a giocare da centravanti, mentre Ciro è il classico centro boa nonostante la sua generosità in campo".

IMMOBILE - "Spero che il numero 17 rimanga con noi fino alla fine della sua carriera. E' un punto di riferimento per noi e spero anche per la Nazionale italiana: non sono ammesse critiche".

LO SFOGO DI CONTE - "Conte sbaglia a lamentarsi del calendario nonostanti lo stimi molto. Ha tante qualità e proprio per questo non mi pare abbia preso la strada giusta dal punto di vista comunicativo: se la prende con la società, l'organizzazione delle partite... non ha senso. Sarebbe stato molto più coerente analizzare gli errori in modo lucido e capire perché sono stati lasciati così tanti punti per strada. Trovare scusanti mi è apparso francamente non da lui, un po' piccolino. L'Inter, per la storia che ha, non può permettersi di scendere a questi livelli: dovrebbe tenere un comportamento più sobrio".

CORSA ALL'EUROPA LEAGUE - "Il Milan nella parte coclusiva della stagione si sta dimostrando una vera sorpresa. Pioli e la squadra stanno facendo di tutto per mettere in difficoltà la dirigenza per le decisioni future (ride, ndr). La vittoria per 5-1 sul Bologna non è affatto scontata. sembra che i rossoneri abbiano preso la strada giusta, anche se in ritardo. Per far maturare una squadra serve tempo".

ZONA RETROCESSIONE - "A vedere la classifica e i risultati recenti, sembra che le cose siano scontate: Lecce, Brescia e Spal sembrerebbero condannate, ma il calendario offre tante sorprese. Il Lecce e il Genoa lottano per non accaparrarsi il terz'ultimo posto. Il Torino se ne sta tirando fuori bene".

SORPRESE IN SERIE A - "Juric mi piace molto: offensivo, da un'ottima manovra di gioco alla squadra. Dov'è andato ha fatto bene e il Genoa se l'è lasciato scappare. Quest'anno sono stati consacrati molti tecnici come Gasperini, De Zerbi e lo stesso Juric. Le squadre di metà classifica sembrano siano cresciute e che possano regalare più spettacolo la prossima stagione. Il livello del gioco in Italia sembra si sia alzato complessivamente".