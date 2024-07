Lazio, Cucciari: "Baroni è l'uomo giusto per una ripartenza. E sul mercato..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto a TMW per affrontare alcuni temi caldi della giornata, Alessandro Cucciari si è soffermato anche sul mercato delle due romane e alla domanda se rappresentano un interrogativo della prossima Serie A, ha risposto: "È un momento di studio in cui si deve capire che tipo di mercato fare. C'è ancora incertezza, anche sulle partenze, ma è normale. C'è ancora tempo e credo che al momento giusto la Roma, così come la Lazio e le altre, si muoveranno".

Approfondendo il discorso sulla Lazio, ha detto la sua sul nuovo allenatore: "Baroni? Credo che sia capitato al momento giusto, è l'occasione buona per mettersi in mostra. È un tecnico che ha sempre operato in condizioni difficili e può fare davvero bene. Può fare una grande stagione, sa lavorare con i giovani. Credo sia l'uomo giusto per una ripartenza".