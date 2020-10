Lazio, cuore e carattere: nessuna in Europa rimonta come te

LAZIO INTER STATISTICHE - La Lazio strappa un pari all'Inter in un match maledetto. Senza gli infortunati Lulic, Luiz Felipe e Vavro, a cui vanno aggiunti Muriqi, Andreas Pereira e Hoedt non ancora pronti, le aquile perdono in corsa anche Radu, Marusic e Bastos. Nonostante questo, la squadra di Inzaghi gioca un secondo tempo da big e rischia addirittura di ribaltare il risultato nonostante l'inferiorità numerica. Una rimonta, l'ennesima di questo 2020, che dimostra che la Lazio ha cuore e carattere, oltre a mezzi tecnici, invidiabili. Come sottolineano le statistiche di Opta, Milinkovic e compagni hanno recuperato ben 20 punti da situazioni di svantaggio in quest'anno solare. Nessun club dei principali campionati europei ha fatto altrettanto. Un primato che dimostra che la Lazio c'è, ci crede e lotta. Anche in questo campionato stravolto dal coronavirus la banda di Inzaghi dirà la sua sperando di ripetere quanto di buono fatto fino al lockdown.

IMMOBILE RISCHIA DUE TURNI DI STOP

LA FINE DEL CALCIOMERCATO PER SCALARE L'EVEREST

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE