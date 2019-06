Lazio, cuore e polmoni: biancocelesti quinti in Serie A per km percorsi

L'impegno non è mai mancato, alla Lazio versione 2018/19. Il cuore e il sacrificio profuso dai ragazzi di Inzaghi si traduce in numeri e li posiziona - con 109.628 km - al quinto posto in Serie A per la media di km percorsi in 90 minuti. Lo riporta il sito ufficiale della Lega, che ha diramato le statistiche conclusive di questo campionato. Questo dato è indicativo di come i biancocelesti abbiano dato il massimo in ogni partita, senza però riuscire sempre a concretizzarlo in termini di risultato. Il match emblematico per rappresentare questa contraddizione è Atalanta - Lazio del girone d'andata, nel quale i biancocelesti sono andati sotto dopo 1 minuto per poi cercare di raggiungere il pareggio nei successivi 89 primi più recupero. Niente da fare (considerando anche il gol annullato ad Acerbi), ma quella di Bergamo è stata la partita con più km percorsi di tutto il campionato (116.826), nella quale c'è stata anche la miglior prestazione sotto questo punto di vista. Ovviamente, di Marco Parolo, che contro i nerazzurri ha percorso ben 12.967 km stipulando il record stagionale, come riporta Lazio Page. Di seguito, ecco la top 5 in Serie A per questa speciale media di km percorsi a partita: Chievo Verona (111.472), Bologna (110.596), Inter (110.117), Atalanta (109.817), Lazio (109.628).

LAZIO, LE PAROLE DI CUCCHI

LAZIO, LE CIFRE DELL'ACCORDO CON INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE