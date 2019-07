Lazio, D'Amico su Badelj: "Ha deluso, ma può essere ancora valorizzato"

Milan Badelj l'incognita del momento. Il vice campione del mondo croato non ha convinto alla prima stagione con la Lazio e viene dato in uscita in questa sessione di calciomercato. L'infortunio di Leiva, che rischia uno stiramento e un lungo stop, potrebbe rimettere però in discussione il suo ruolo nei piani di Simone Inzaghi. Da ex centrocampista, della situazione ha parlato anche Vincenzo D'Amico a TMW Radio: "Lo scorso anno ero contentissimo quando è arrivato Badelj, lo avevo definito un giocatore importante soprattutto per sostituire Leiva. Non ha sempre giocato anche durante l'assenza del brasiliano, questo anche per la scarsa fiducia dell'allenatore. Il giocatore si è depresso, è stata una personale delusione. Io proverei a tenerlo e a valorizzarlo. L'infortunio di Leiva? In questo momento della stagione è fondamentale prepararsi bene. È deleterio in questo momento fermarsi per dieci giorni: il ritiro adesso è importantissimo per preparare la stagione".

