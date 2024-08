Lazio, da Casale a Gila passando per Pellegrini: il punto sugli infortunati

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Archiviata la gara di Udine la Lazio di mister Baroni si è ritrovata nella giornata di ieri nel quartier generale di Formello per iniziare a preparare la delicata sfida contro il Milan in programma sabato 31 agosto allo stadio Olimpico. Diverse le situazioni di infermeria da tenere in considerazione: Casale è infatti uscito durante la gara contro i friulani per un problema al polpaccio, Pellegrini è out dopo l'incidente stradale che lo ha coinvolto e, come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport, Mario Gila è fermo dalla pre season per una lesione al retto femorale sinistro con il rientro previsto dopo la sosta.