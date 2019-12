Lazio, da Leiva a Milinkovic il coro è unanime: “Insieme siamo più forti” - Ft

Quanto amore in casa Lazio! Questo pomeriggio, il centro sportivo di Formello si è riempito di ben dodicimila tifosi biancocelesti, che si sono recati nel quartier generale del club capitolino per ringraziare la squadra per i traguardi raggiunti e dare la giusta carica in vista della seconda parte della stagione. Al termine della seduta di lavoro, le bacheche Instagram si sono riempite di messaggi da parte dei giocatori della Lazio, che hanno ringraziato il popolo laziale. Milinkovic, per esempio, ha scritto: “Io sono Sergente per i miei tifosi! Obiettivo del 2020: conquistare tutti i territori”. Subito dopo, è stato il turno di Patric: “Ci siamo di nuovo! Grazie mille per la giornata di oggi, veramente bello vedere l’affetto di tutti voi. Ripartiamo più forti di prima”. Anche Leiva ha voluto commentare il pomeriggio odierno: “Allenamento di oggi, grazie per il vostro sostegno”. Infine, è toccato a Bobby Adekanye: “Che modo di iniziare la seconda parte della stagione. I fan sono stati incredibili, oggi come sempre”.

