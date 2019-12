Nostalgia Lazio per Anderson e Marchetti: "Un onore, grazie di tutto" - FT

Questa Lazio. Questo amore senza cura, parafrasando Chinaglia. Gli anni romani, biancocelesti, non si dimenticano facilmente. I cori, l'affetto, i trofei. In mezzo anche pianti e delusioni. La Lazio è questo, inimitabile. Unica come i laziali, che sanno amare con forza. Ci si può dire addio, come successo con Federico Marchetti e Felipe Anderson, ma è impossibile cancellare il passato. Uno degli eroi del 26 maggio da una parte, uno dei pupilli di sempre dall'altra: in ogni caso tasselli di un puzzle antico 120 anni. Frammenti di storia che i tifosi biancocelesti hanno premiato votandoli nel Team Of The Decade - la squadra del decennio - della Lazio. Nel 4-4-2 finale ci sono anche loro. Che ora ringraziano: "È stato un onore. Grazie di tutto", scrive il Pipe. Marchetti lo segue a ruota: "Grazie per questo riconoscimento!". Classica nostalgia laziale, una cura non può esistere.

LAZIO, ENTUSIASMO A FORMELLO

LAZIO, CONTROLLI IN PAIDEIA PER VAVRO

TORNA ALLA HOMEPAGE