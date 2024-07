Lazio | Da Roma ad Auronzo, il viaggio di Daniele per un nuovo taglio - FOTO

Da Roma ad Auronzo di Cadore, quasi 700 chilometri con forbice, macchinetta e pettine nella valigia. E' il viaggio di Daniele Clemente, barbiere di fiducia di svariati calciatori della Lazio. E' arrivato in queste ore nel ritiro biancoceleste per correre in soccorso dei ragazzi di Baroni che avevano bisogno di una 'sfoltita'. Daniele ha trasformato la sua passione in lavoro e ha realizzato il sogno di tagliare i capelli ai giocatori della Lazio, squadra per cui fa il tifo da sempre.

Pellegrini, Rovella, Patric, Marusic, Casale, Fares, Akpa-Akpro, Fares e Basic coloro che hanno scelto di dare una rinfrescata al look. Prima il taglio e poi l'autografo sul pallone della Serie A. Negli scorsi anni nella Capitale era toccato anche ad altri laziali come Lucas Leiva, Felipe Anderson, Luiz Felipe, Armini, Andreas Pereira e Marcos Antonio.

La sua prima volta ad Auronzo per conciliare fede sportiva e lavoro. Daniele si è tolto una grande soddisfazione e ha raccontato in esclusiva ai nostri microfoni: "Per me che sono tifoso della Lazio venire qui in ritiro oltre che una gratificazione a livello professionale è un’emozione indescrivibile". Sui suoi canali social (@danieleclemente7) il barbiere ha pubblicato foto e video con i ragazzi biancocelesti. Un viaggio lungo, ma ne è valsa decisamente la pena.

