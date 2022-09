Lazio da Scudetto? Ecco cosa ne pensa Immobile...

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa a Coverciano analizzando il suo percorso in azzurro. Inevitabile anche un commento sull'avvio di stagione della squadra di Sarri. Dove può arrivare la squadra biancoceleste? Il capitano non si pone limiti e risponde all'ipotesi della Lazio candidata al titolo. Ecco la sua risposta: "Anche questo si lega al mio discorso. Da capitano non posso urlare vinceremo lo Scudetto, ma io ogni anno ho questo pensiero fisso quando inizio il ritiro. Ho questa mentalità, mi piace poter raggiungere il massimo. Io credo che un giocatore e un uomo debba sempre ambire al massimo. Non dico che la Lazio vincerà sicuramente lo Scudetto, ma è una squadra in crescita e la lotta quest'anno sarà molto aperta".

