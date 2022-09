Lazio, Immobile: "Buon percorso, abbiamo sistemato la difesa. In Europa..."

Il centravanti biancoceleste parla dal ritiro della Nazionale e spiega a che punto è la maturazione del gruppo allenato da Sarri...

Ciro Immobile ha parlato in conferenza dal ritiro della Nazionale. Il bomber ha parlato della sua avventura in azzurro e della differenza di quando gioca con l'Italia e con la Lazio. Sul percorso dei biancocelesti in questo avvio di stagione il capitano ha le idee chiare. Ecco le sue parole: "Siamo in una buona posizione in classifica, abbiamo perso qualche punto ma stiamo facendo un buon percorso. Lo step successivo dovrà essere di mentalità, di crescita, stiamo segnando meno ma abbiamo più punti dello scorso anno e con la difesa messa a posto. Ora dobbiamo sistemare l'Europa League dopo l'ultimo passo falso".

