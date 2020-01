Lazio, da Strakosha a Leiva: anche sui social si festeggia la vittoria - FT

La Lazio vince in scioltezza contro la Sampdoria nella gara di questo pomeriggio all’Olimpico. Al termine del match, i giocatori hanno festeggiato sia in campo che negli spogliatoi, per poi condividere la felicità anche con i propri followers. Strakosha, per esempio, ha pubblicato su Instagram una foto di squadra, scrivendo: “Grandi ragazzi, bella vittoria”. Subito dopo, è stato il turno di Patric: “+3, bravi ragazzi. Testa a martedì, grazie ancora ai nostri tifosi per il supporto di ogni partita. Forza Lazio”. Infine, Manuel Lazzari si è limitato ad un’emoticon con gli occhi a cuoricino. Come quelli di tutti i tifosi biancocelesti, che hanno ammirato da casa o dagli spalti dell’Olimpico la scoppiettante vittoria dell’armata di Inzaghi. Conclude questa speciale rassegna Lucas Leiva, che su Instagram ha scritto: "Bravi tutti, complimenti Ciro Immobile per l'hat trick. Forza Lazio carica".

