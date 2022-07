Lazio, dall’Inghilterra: “Strakosha verso un top club europeo”

Dopo essersi lasciato con la Lazio, Strakosha è alla ricerca di nuovi stimoli e dall’Inghilterra sono sicuri che li abbia trovati in un top club europeo…

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’addio tra Thomas Strakosha e la Lazio è stato doloroso, visti i tanti anni insieme, ma necessario, dal momento che il portiere cercava nuovi stimoli. Il classe 1994, però, fino alla scadenza del contratto non ha trovato accordi con nessuno e solo ora starebbe cercando la squadra giusta. Dopo dei contatti con il Fulham, manche con Nottingham Forest e Chelsea, Strakosha sembrerebbe vicino al Manchester United. Il club inglese, infatti, ha salutato Dean Henderson e starebbe cercando un sostituto di livello, in grado di fare il vice di David De Gea. Secondo quanto riporta dall’Inghilterra Geoff Peters, i Red Devils avrebbero iniziato le trattative con gli agenti del portiere e ora sarebbero molto vicini all’accordo. Queste ore, infatti, dovrebbero essere quelle fondamentali per definire i dettagli e concludere la trattativa tra le due parti in causa. Dopo l’avventura alla Lazio, Strakosha sarebbe pronto, dunque, a ripartire da un top club mondiale, dove cercherà di far emergere le sue qualità.