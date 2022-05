Lazio, dalla Spagna: “Muriqi ha l’accordo con il Maiorca”

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La volontà di Vedat Muriqi è chiara: rimanere al Maiorca. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Ok Diario, il giocatore avrebbe trovato l’accordo con il club delle Baleari per i prossimi quattro anni. Ora rimane la parte più difficile: riscattarlo dalla Lazio. Il club di Lotito ha fissato il prezzo a 12 milioni di euro, al massimo verrà fatto uno sconto di due milioni. Una cifra considerevole per le classe del Maiorca, che mai ha speso così tanto per un calciatore. Il colpo più costoso al momento è il 50% del cartellino di Eto’o pagati al Real Madrid nell’estate del 2001. Gli spagnoli sembrano comunque decisi a riscattare il Pirata. Trattativa intavolata con la Lazio e non è escluso che si possa riaprire la possibilità di un altro prestito inserendo questa volta l’obbligo di riscatto.