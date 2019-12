Lazio, Damascelli: "Inzaghi, l'unico a interrompere l'egemonia Juventus"

Inter - Roma e Lazio - Juventus stanno catalizzando l'attenzione degli addetti ai lavori come partite determinanti del turno di campionato. Nel suo editoriale su Il Giornale il noto giornalista Tony Damascelli ha sottolineato una statistica importante relativa alla squadra di Inzaghi: "Roma e Lazio, passa da qui il futuro di Inter e Juventus. Tutto ciò è racchiuso in ventiquattro ore, tra stasera e domani, contro Fonseca che, lentamente, ha studiato e appreso la lezione italiana e Inzaghi che è l’unico ad avere interrotto, con le coppe Italia, l’egemonia juventina in questi otto anni. Roba buona, stadi pieni, eccitazione e, finalmente, un buon calcio. O no?".

