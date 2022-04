Lazio, De Cosmi: "A Genova ho visto un grande atteggiamento"

Fonte: Lazio Style Channel

La Lazio ha schiantato il Genoa 1-4 grazie a un super Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste, autore di una tripletta, ha contribuito insieme a Marusic e al resto della squadra a portare a Roma tre punti fondamentali per rimanere in corsa per un posto in Europa. A Lazio Style Channel Roberto De Cosmi ha detto la sua sulla partita: "Quello di ieri era un match pieno di insidie, ma la Lazio con il passare dei minuti a mostrato un grande atteggiamento che ha poi permesso di andare in vantaggio. Con il secondo gol biancocelesti hanno messo in ghiaccio la partita, sono stati perfetti. Voglio sottolineare, inoltre, la grande personalità dei ragazzi di Sarri e la fluidità della manovra. E' difficile scegliere un migliore, Immobile sicuramente si è portato a casa il pallone ed il primato nella classifica marcatori".

FORMA SMAGLIANTE - "La Lazio mostra di essere in forma da due mesi ed inoltre noto degli atteggiamenti corali molto importanti da parte dei biancocelesti. leri capitolini hanno portato a casa il risultato nel migliore dei modi. Bisogna continuare così, quando la Lazio viaggia sui propri standard migliori può comportarsi molto bene. Sabato mi attendo un Torino aggressivo che sa far giocare male gli avversari. Tutti partecipano alla fase di non possesso, mi aspetto una gara complicata. Dovremmo essere bravi a creare la superiorità".