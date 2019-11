Lazio, De Cosmi: "Col Cluj ci sarà un'ottima prestazione. Inzaghi vuole sempre vincere"

Lazio in un momento positivo, domani ci sarà la sfida con il Cluj. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto De Cosmi: "La Lazio non sta sottovalutando nulla, in caso la matematica dovesse condannare la squadra allora solo a quel punto la squadra di Inzaghi mollerebbe l’obiettivo Europa League, il tecnico scende sempre in campo per vincere. Contro il Cluj vedremo sicuramente un’ottima prestazione da parte della Prima Squadra della Capitale, sulla scia di quanto già visto nelle recenti uscite. Contro i romeni mi aspetto Cataldi titolare in cabina di regia: questa è una grande rosa, si stanno esaltando tutte le qualità dei singoli. Acerbi farà certamente parte della gara perché è uno che ci vuole sempre stare, riesce a far bene sia da centrale che sulla sinistra. Caicedo è stato decisivo a Sassuolo, uno tra Immobile e Correa partirà dalla panchina. L’importante è che ci sia lo spirito giusto. L’attenzione e la cura dei dettagli sta consentendo una crescita ulteriore della squadra. Inzaghi ha la forza di dare sempre nuove chance ai suoi, il tecnico ha coraggio”.

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE